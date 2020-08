Ondernemers Bazaar Beverwijk weigeren hallen te sluiten om coronamaatregelen

Een deel van de Bazaar Beverwijk moet op last van de veiligheidsregio Kennemerland met ingang van zondag sluiten, omdat het onmogelijk blijkt 1,5 meter afstand te houden. Een woordvoerder van de bazaar laat aan Hart van Nederland weten dat de hallen ondanks het verbod toch open blijven.

Gemeente en veiligheidsregio zeggen het “te betreuren” dat ze de maatregel moeten nemen, “gezien de impact op de economie”, maar zien geen andere mogelijkheid.

Verbijsterd

De woordvoerder laat weten dat de ondernemers “verbijsterd en verrast” zijn door de maatregelen. “Er is geen sprake van besmettingen en we doen wat we kunnen. We vragen bezoekers mondkapjes te dragen en hebben bewegwijzering aangebracht, meer kunnen we niet doen.”

Het gaat om de drie grootste hallen van de Bazaar, waarin de Oosterse markt en het Foodcourt zijn gevestigd. Gemeente en veiligheidsregio dringen erop aan dat bezoekers van het deel dat nog open is afstand houden, omdat anders sluiting van nog meer hallen dreigt.

Mondkapje verplicht

De Bazaar zegt zich overvallen te voelen door het besluit, vooral ook omdat er vrijdag nog overleg heeft plaatsgevonden met de voorzitter van de veiligheidsregio en de locoburgemeester van Beverwijk. De Bazaar heeft tal van maatregelen genomen om bezoekersstromen te doseren. Ook is het verplicht een mondkapje te dragen.

Door de sluiting worden honderden ondernemers getroffen, zegt de directeur van de Bazaar. Om ze te helpen heeft hij een kraam buiten aangeboden. Deze worden zondag opgebouwd. In totaal zijn er 2500 ondernemers actief in de Bazaar.

ANP