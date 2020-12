Baudet wint ledenverkiezing: driekwart FvD-leden stemt voor

Thierry Baudet heeft het omstreden referendum over zijn positie gewonnen. Driekwart van de leden van Forum voor Democratie die hebben gestemd, geven aan dat ze hem als partijleider willen, meldt de partij op Twitter. De partij stelt dat ruim tachtig procent van de leden zijn stem heeft uitgebracht.

De UITSLAG van het bindend referendum is binnen. pic.twitter.com/6NzSrt0gG1 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) December 4, 2020

Baudet is blij met de “overweldigende uitslag” van het referendum . Hij wil graag door met zijn partij en richt zich op de verkiezingen. “We nemen afscheid van hen die zich niet in mijn lijn kunnen vinden, maar we blijven openstaan voor verzoenende gesprekken met twijfelaars”, zegt Baudet in een statement.

Partijleden konden vanaf donderdagavond 18.00 uur tot vrijdagavond 18.00 uur uitspreken over de vraag of Baudet partijleider moet blijven in een digitaal referendum. De uitslag ervan is bindend, zo werd donderdag gezegd op de website van de partij.

Nu Baudet heeft gewonnen, zullen hij en Olaf Ephraïm, zijn bondgenoot in bestuur, een voordracht doen voor een nieuw bestuur. Ook komen zij met een voorstel voor een nieuwe kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Lees ook: Vandaag komt duidelijkheid: blijft Thierry Baudet partijleider Forum voor Democratie?

Conflict binnen FvD

Binnen de partij is sprake van een conflict. Na mediaberichten over antisemitische WhatsAppberichten van leden van de jongerenbeweging van de partij, JFVD, brak intern ruzie uit. Baudet nam niet genoeg afstand van het gedrag van de jongerenclub en zou zelf ook antisemitische uitspraken hebben gedaan, zo stelde een groot deel van de partijtop. Daarop volgde een exodus: toen bleek dat Baudet toch niet terugtrad als lijsttrekker en partijleider, stapten veel prominenten uit de top van de partij op.

Iedereen die partijlid was op 29 november om 21.14 uur, het moment dat de ledenraadpleging werd aangekondigd, mocht meestemmen. Leden die later zijn gekomen, werden uitgesloten van deelname. Mensen die onlangs hun lidmaatschap hebben opgezegd maar wel contributie hebben betaald, mochten nog wel hun stem uitbrengen.

ANP/Redactie