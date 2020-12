Vandaag komt duidelijkheid: blijft Thierry Baudet partijleider Forum voor Democratie?

Thierry Baudet weet vrijdagavond om 18.00 uur of de leden van Forum voor Democratie hem willen behouden als partijleider. Ze kunnen zich vanaf donderdagavond uitspreken over die vraag in een digitaal referendum. De uitslag ervan is bindend, aldus de partij.

Als Baudet wint, zullen hij en Olaf Ephraïm, zijn bondgenoot in bestuur, een nieuw bestuur voorstellen. Ook komen zij dan met een voorstel voor een nieuwe kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Baudet uit bestuur?

Als de leden zich niet achter Baudet scharen, trekt die zich terug uit het bestuur. De overige bestuursleden zullen dan een nieuw partijbestuur voordragen en een ledenvergadering organiseren, waar over het nieuwe bestuur kan worden gestemd.

Het nieuwe bestuur zal zich dan ontfermen over de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de aanstaande verkiezingen in maart.

Antisemitische berichten

Binnen de partij is sprake van een conflict. Na mediaberichten over antisemitische WhatsAppberichten van leden van de jongerenbeweging van de partij, JFVD, brak intern ruzie uit. Baudet nam niet genoeg afstand van het gedrag van de jongerenclub en zou zelf ook antisemitische uitspraken hebben gedaan, zo stelde een groot deel van de partijtop.

Daarop volgde een uittocht: toen bleek dat Baudet toch niet terugtrad als lijsttrekker en partijleider, stapten veel prominenten uit de top van de partij op.

Wie mogen stemmen?

Iedereen die partijlid was op 29 november om 21.14 uur, het moment dat de ledenraadpleging werd aangekondigd, mag meestemmen. Leden die later zijn gekomen, zijn uitgesloten van deelname.

Mensen die onlangs hun lidmaatschap hebben opgezegd maar wel contributie hebben betaald, mogen nog wel hun stem uitbrengen. Alle leden die in aanmerking komen, krijgen een individuele uitnodigingsmail. Die bevat een unieke link waarmee gestemd kan worden.

De uitslag wordt zo snel mogelijk na sluiting van de stembus vrijdagavond op sociale media gepubliceerd.

ANP/Redactie