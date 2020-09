Babykonijntje met pootjes aan elkaar getapet in vuilnisbak gedumpt

De dierenambulance in Rotterdam kreeg woensdag een wel heel trieste melding. In een vuilnisbak aan de Bonaventurastraat lag een babykonijntje, met de pootjes aan elkaar getapet.

“Een mevrouw belde helemaal overstuur op”, vertelt Joke Hol van de dierenambulance aan Hart van Nederland. “We zijn er heen gegaan en vonden haar vastgebonden in de vuilnisbak. Het was echt een kleintje, heel jong nog. Ze kon alleen maar liggen.”

Joke kan niet begrijpen wat de dader heeft bezield. “Het idee dat je een beestje beet gaat pakken, de pootjes bij elkaar houd en dan tape eromheen gaat wikkelen. Hoe verzin je het? Regel gewoon dat wij haar thuis ophalen, zodat ze goed terechtkomt. Laat haar desnoods ergens buiten vrij. Maar op deze manier kan zo’n beestje geen kant op.”

Nieuw thuis voor Snoetje

Inmiddels heeft het babykonijntje een nieuw huis gevonden, bij een van Joke’s collega’s. “We hebben haar Snoetje genoemd. Het lijkt nu weer goed te gaan. Ze is goed aan het eten, haar buikje zit weer vol. Maar het is afwachten of ze niet nog last heeft van shock of iets anders.”