Avondklok tijdens jaarwisseling? 'Die is helemaal lastig te handhaven'

Burgemeesters in het Veiligheidsberaad willen geen avondklok. “Die is helemaal lastig te handhaven, want iedereen die een stap buiten de deur zet zou je in principe moeten aanhouden”, zegt Pieter Broertjes van Hilversum voorafgaand aan de vergadering van de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s.

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven noemt een avondklok het uiterste middel. “En als we het gaan doen, dan alleen integraal en niet lokaal of regionaal.” Jan van Zanen van Den Haag zegt geen avondklok te overwegen. “Ik hoop dat mensen verstandig zijn en zich inhouden. Denk om de gezondheid van anderen.” Volgens minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) ligt een avondklok nog niet op tafel.

Politieacties rond jaarwisseling

Ook maken de burgemeesters zich geen zorgen over mogelijke politieacties met de jaarwisseling. “Ik hoop dat het verstand zal zegevieren”, aldus Jorritsma. “Een betere cao is prima, maar nu even geen acties. Onze grootste zorgpunt is dat het met oud en nieuw rustig blijft”, stelt Jack Mikkers van Den Bosch.

ANP