Opnieuw autobranden in Arnhem: eigenaren in tranen

Opnieuw is het raak in Arnhem: ondanks eerdere arrestaties zijn er wéér autobranden geweest. Deze keer gingen er drie auto’s in vlammen op aan de Paardebloemstraat. De politie is een onderzoek gestart en in de wijk, Malburgen, zit de schrik er goed in.

Dat zegt ook een van de auto-eigenaren tegen Hart van Nederland: “Verschrikkelijk. Ik kan wel janken. Ik had hem net APK-gekeurd.” Een van de buurtbewoners, ook eigenaar, vecht tegen de tranen. “Triest, als je dat zo in vlammen op ziet gaan ‘s nachts… dat doet je zeer hoor.” Waarom juist hij deze keer het doelwit is, weet hij niet.

Aanhoudingen om autobranden

Eerder werden er al twee mensen aangehouden in verband met de autobranden. Een 39-jarige man en een 42-jarige vrouw zitten nog vast in deze zaak. Na de aanhoudingen werden er toch nog auto’s in brand gestoken, waar de drie van afgelopen nacht een triest voorbeeld van zijn.

De politie laat weten graag in contact te komen met mensen die bewakingsbeelden hebben, of die andere tips hebben over de branden. Daarvoor kan contact op worden genomen via het tipformulier op de site of door te bellen naar 0900 – 8844.

Foto: SPS Media