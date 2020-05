Opnieuw aanhouding voor autobranden in Arnhem

Een 42-jarige vrouw uit Arnhem is zondagochtend aangehouden voor een reeks autobranden in haar stad. De politie verdenkt haar van betrokkenheid bij brandstichting.

Eerder deze maand is ook al een verdachte gepakt. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Twintig autobranden

De politie zet volop in op het stoppen van de vele autobranden in Arnhem en het opsporen van de daders. In de afgelopen 2,5 week waren er al twintig autobranden, zegt een woordvoerster van de politie.

De vrouw is overgebracht naar het politiebureau en zit vast voor verhoor. De recherche heeft haar woning doorzocht. Het is nog niet duidelijk bij welke brandstichtingen ze betrokken zou zijn geweest.

De politie kijkt naar mogelijke verbanden tussen de branden. Op 2 mei werd een 39-jarige man aangehouden op verdenking van meerdere brandstichtingen.