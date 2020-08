Auto met lichaam gevonden in water Drimmelen, staat op naam van vermiste Bert de Laat

In het Brabantse Drimmelen is dinsdagmiddag een auto in het water gevonden met een overleden persoon erin. De wagen staat op naam van de vermiste Bert de Laat uit het naburige Made.

De auto werd rond 14.20 uur door een voorbijganger gezien in het water aan de Cromsteven in de jachthaven. Of de persoon in de auto inderdaad Bert de Laat is, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer.

De 69-jarige man vertrok dinsdag 14 juli met zijn auto vanuit zijn woonplaats Made en werd sindsdien niet meer gezien. Zijn familie maakte zich grote zorgen en had geen idee wat er gebeurd zou kunnen zijn omdat er geen aanknopingspunten waren.

‘Bert zit bij een vrouw’

Er werden meerdere zoekacties op touw gezet, daarbij werd ook een speciaal zoekteam met veteranen ingeschakeld. Het leverde echter niets op. In de tussentijd ontving de familie twee keer een brief. Daarin stond dat Bert een lieve vrouw had ontmoet en bij haar zou zitten. Ook werd beweerd dat hij niet gevonden wilde worden.

Toch wilde de familie alle mogelijke opties onderzoeken en daarom werd er afgelopen zondag nog met zoekhonden gezocht in de jachthaven. “Wordt Bert ergens gevonden in het water, dan kunnen we het vanuit de familie afsluiten”, vertelde schoonzoon Jeroen Ligtvoet tijdens die zoektocht.