Familie vermiste Bert uit Made: 'Kom alsjeblieft terug'

De 69-jarige Bert de Laan uit Made is dinsdagmiddag met zijn auto vertrokken en is sindsdien niet meer gezien. Zijn familie maakt zich grote zorgen en heeft totaal geen aanknopingspunten.

Zijn vrouw Adri de Laan trok woensdag aan de bel toen ze zag dat haar man niet was thuisgekomen. “Ik dacht eerst: hij komt misschien ‘s nachts thuis of ligt de volgende ochtend op de bank te slapen.” Dat bleek niet het geval, merkte ook de kleindochter die toen bij hen was. “Ze zei: ‘Opa is er niet’.”

Adri heeft geen idee wat er gebeurd zou kunnen zijn. Bert had geen noemenswaardige problemen. Wel miste hij het biljarten, de sport op televisie en ‘maakte hij zich de laatste tijd overal druk om.’ Bert sprak regelmatig jongeren aan die zich niet aan de coronaregels hielden.

Meerdere keren leidde dit tot problemen. “Hij werd een keer klemgereden door een paar jongeren, daar heeft hij aangifte van gedaan. Hij was er ook erg van in de war.” Ook slikte Bert antidepressiva en kon hij zich moeilijk uiten als hij niet lekker in z’n vel zat.

Treiterende jongeren

Schoonzoon Jeroen Ligtvoet vertelt dat Bert ook weleens getreiterd werd door de jongeren die hij aansprak. “Dan gooiden ze bijvoorbeeld de groene poppetjes die langs de wegen staan in zijn tuin. Het was een kat-en-muisspel.”

Toch kan Adri niet met zekerheid zeggen of dat met zijn verdwijning te maken heeft. “Hij ging wel vaker een rondje rijden met de auto. Dan ging hij nieuwe wijken verkennen, dat vond hij leuk. Bovendien, zijn kleinkinderen waren zijn alles.”

Oproep van familieleden

Adri en Jeroen vermoeden dat de coronamaatregelen en de problemen met de jongeren hem teveel zijn geworden. Wel hebben mensen Bert de volgende dag nog in de auto in Made gezien. Familieleden snappen er dan ook niets van en hopen toch dat hij hun oproep ziet: “Bert, kom alsjeblieft terug.”