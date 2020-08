Attractiepark Toverland laat 1,5 meter afstand los, heeft daar geen toestemming voor

Attractiepark Toverland in het Noord-Limburgse Sevenum kondigde dinsdag een proefperiode aan waarin achtbanen volledig zouden worden gevuld. Dat terwijl mensen dan op minder dan anderhalve meter afstand van elkaar zouden zitten. Volgens Toverland had de Veiligheidsregio daar toestemming voor gegeven. De Veiligheidsregio verklaart echter het tegenovergestelde.

“De proef zal regelmatig geĆ«valueerd worden alvorens definitief besloten zal worden of Toverland deze werkwijze mag blijven hanteren”, aldus een woordvoerster van attractiepark Toverland dinsdag.

‘Regels die gelden voor heel Nederland’

De woordvoerder van de Veiligheidsregio ontkent dit ten stelligste. “Anderhalve meter is anderhalve meter, daar gaan we niet van afwijken”, zei hij. “Dat zijn regels die gelden voor heel Nederland, ook voor Noord-Limburg”, zei hij. “Het is aan de gemeente Horst aan de Maas om daarop te controleren.”

Volgens de woordvoerder is er dinsdag overleg tussen de plaatsvervangend voorzitter Rianne Donders van de Veiligheidsregio en burgemeester Ryan Palmen van Horst aan de Maas. De gemeente zou volgens regionale media het niet naleven van de anderhalve meter gedogen. De gemeente Horst aan de Maas laat weten later dinsdag met een reactie te komen.

