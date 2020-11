De politie heeft zaterdagmiddag meerdere mensen opgepakt in Venlo. Het gaat om tegendemonstranten die waren afgekomen op een protest van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in de Limburgse stad

Volgens de gemeente waren er zo’n honderd aanhangers van KOZP op het plein. De actiegroep had de betoging van tevoren aangemeld bij de gemeente. Ook de voorstanders van Zwarte Piet hadden hun actie aangekondigd, waar uiteindelijk enkele honderden tegendemonstranten op af zijn gekomen.

Veel politie aanwezig

Burgemeester Antoin Scholten liet eerder weten dat de politie “goed voorbereid” was. Er was dan ook veel politie op de been in Venlo, waaronder te paard. Op het Museumplein stond een linie van agenten om de twee groepen gescheiden te houden.

Toen de tegendemonstranten op een gegeven moment met eieren en vuurwerk begonnen te gooien greep de politie in. Er zijn charges uitgevoerd, waarbij een politieauto tegen een scootmobiel aanreed die vervolgens omviel. De vrouw die erop zat is naar een politiewagen gebracht voor controle. Ze raakte niet gewond. De politie biedt haar een bloemetje aan en de schade wordt vergoed.

Tegen Grijze Piet

KOZP voert actie in Venlo tegen Grijze Piet, die daar vanaf volgend jaar de Sint moet assisteren. De tegenstanders van Zwarte Piet accepteren echter alleen roetveegpieten. In de ochtend was er in de Limburgse plaats ook al een demonstratie van een groepje voorstanders van Zwarte Piet, die rustig verliep. Het centrum is bovendien volgeplakt met posters van Zwarte Pieten.

