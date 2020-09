Het is niet duidelijk wat Robben precies mankeert. De voormalig international maakte het gebaar dat hij gewisseld moest worden, deed boos zijn shirt uit en liep teleurgesteld de catacomben in. De aanvaller, die de aanvoerdersband droeg, werd vervangen door de Slowaak Tomas Suslov.

De voorbereiding op het nieuwe seizoen verliep al niet soepel voor Robben, die na een jaar geleden te zijn gestopt met voetballen toch weer zijn rentree maakte. In oefenwedstrijden deed hij af en toe mee, maar de oud-PSV’er wilde zich vooral richten op de competitiestart. Het is niet bekend hoe lang de ex-international uit de running is.