Gemeente Apeldoorn maakt een eind aan te luid 'Terrastival'

Het Apeldoornse Terrastival is zaterdagavond stilgelegd door de gemeente. Bezoekers van het tweedaagse foodtruckfestival op het Zwitsalterrein in Apeldoorn zijn naar huis gestuurd en ook morgen zijn ze niet welkom. Volgens gemeente Apeldoorn is de organisatie de gemaakte afspraken niet nagekomen.

In een verklaring op haar website laat de gemeente weten dat geluidsoverlast de voornaamste reden voor de sluiting was.

‘Lag niet aan de bezoekers’

Locoburgemeester Wim Willems benadrukt dat niet het gedrag van de bezoekers, maar een hardleerse organisatie heeft geleid tot de sluiting van het festival. “We hebben de organisatie zo goed als mogelijk de ruimte geboden binnen de bestaande regels. Daarbij hebben we ook meerdere keren aangegeven dat we direct het festival zouden stilleggen als blijkt dat de organisatie de regels niet volgt. Dit weekend bleek dat de organisatie de regels onvoldoende heeft nagevolgd.”

Vooral de te harde muziek was een doorn in het oog van de gemeente. De muziek zou als achtergrond dienen en de nadruk zou liggen op food, maar geluidsmetingen lieten zien dat het niet meer om achtergrondgeluid ging. Het maximum werd volgens de gemeente ver overschreden.

De organisatie van het Terrastival communiceerde wel duidelijke regels naar bezoekers op haar facebookpagina.