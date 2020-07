De politie heeft zondagochtend een illegaal feest met zo’n 150 aanwezigen in het buitengebied bij Oosterhout beëindigd. Vanuit het natuurgebied was een melding gekomen over overlast en harde muziek, meldt de politie.

Bij de Statendamweg bleken rond 07.30 uur zo’n dertig voertuigen en ongeveer 150 feestgangers te zijn en klonk inderdaad harde muziek. Agenten gingen in gesprek met iemand die zei de organisator te zijn. De aanwezigen kregen een kwartier de tijd om weg te gaan, wat de meesten deden. Een kleine groep bleef achter om de boel op te ruimen.

Geen boetes uitgedeeld

Omdat de feestgangers zonder problemen vertrokken, zijn geen boetes uitgedeeld, aldus de politie, die wel benadrukt dat dergelijke feesten niet zijn toegestaan. “Bezoekers en organisatoren riskeren hoge boetes. Bovendien gaat het in dit geval om een natuurgebied waarin een dergelijke verstoring zeer ongewenst is.”

De afgelopen weken worden door het hele land illegale feesten gehouden. Veel van deze feesten waren van korte duur omdat de politie snel optreedt tegen deze uitspattingen tijdens coronatijd. Zo werden er in de nacht van vrijdag op zaterdag een feest in Leeuwarden afgebroken, en stopte de politie een feest in Brunssum.