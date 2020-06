Bloedbank: ‘Limburgers en Brabanders hebben vaker antistoffen tegen corona’

Limburgers en Brabanders hebben vaker antistoffen tegen corona in hun bloed dan inwoners van anders provincies. Dat blijkt uit een analyse van bloedbank Sanquin.

De bloedbank testte tussen 9 en 18 mei 7000 bloedmonsters op covid-19. In het midden en het oosten van Brabant én in Limburg bleek tussen de 8 en 10 procent van de onderzochte monsters antistoffen te bevatten. Dat ligt flink hoger dan in andere delen van Nederland.

Landelijk was dit 5,4 procent, meldde Sanquin al eerder. Nu heeft de bloedbank de onderzoeksresultaten in regio’s opgesplitst. In het westen van Brabant, een groot deel van Gelderland en delen van Noord-Holland en Utrecht had tussen de 6 en 8 procent antistoffen. Donoren in Drenthe en Flevoland hadden die het minst vaak: tussen de 0 en 2 procent. In de overige provincies ligt het percentage tussen de 2 en 6 procent.

Geen gegevens over jongeren

Antistoffen in het bloed tonen aan of iemand besmet is geweest, maar helemaal representatief is de test niet. “We missen een deel van de bevolking omdat niet iedereen bloed mag geven,” zegt Merlijn van Hasselt van Sanquin tegen Hart van Nederland. “We hebben dus geen gegevens van jongeren tot 18 jaar, om maar een groep te noemen.”

Desondanks noemt Van Hasselt de test een ‘waardevol inzicht’ in het besmettingsverloop van corona. Sanquin deelt de gegevens ook met het RIVM, die de gegevens verder aanvult met statistieken van groepen die buiten de test vallen.

Wanneer spreken we van groepsimmuniteit

Voor eventuele groepsimmuniteit is de tien procent in Brabant en Limburg bij lange na niet voldoende. Eerder schatte het RIVM dat voor groepsimmuniteit ruim zestig procent van de Nederlanders antistoffen in het bloed moet hebben.

Als mensen het virus al eens hebben gehad, kan hun lichaam in het vervolg beter reageren als het virus weer het lichaam probeert binnen te dringen. Voor het coronavirus staat echter niet vast dat mensen per definitie immuun zijn na een eerste besmetting.