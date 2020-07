In Amsterdam is in de nacht van woensdag op donderdag een voetbalclub beschoten. Er zitten meerdere kogelgaten in het gebouw van Cluppi, een ‘Indoor Soccer Academy’.

Het pand aan de Johan Huizingalaan in de wijk Slotervaart werd rond 2.30 uur meerdere keren onder vuur genomen. Volgens de politie zouden er twee verdachten op een scooter vandoor zijn gegaan. Mensen die meer weten over de schietpartij worden opgeroepen zich te melden.

De politie doet onderzoek bij het gebouw en verwacht in de loop van de ochtend meer informatie te kunnen geven. Waarom de zaalvoetbalclub is beschoten is niet duidelijk. Cluppi noemt zichzelf een voetbalacademie met als doel om voetbal te gebruiken om jongeren “meer uit hunzelf te laten halen”.

W Hotel beschoten

Het is de tweede keer binnen een dag dat er een pand wordt beschoten in de hoofdstad. Vorige nacht namen onbekenden het vijfsterrenhotel W in de binnenstad onder vuur. In het gebouw pal achter het Paleis op de Dam zaten maar liefst 22 kogelgaten. Ook in die zaak is nog onbekend wat er achter die schietpartij zit.

Beeld: HFV Photo Services