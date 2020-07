Het vijfsterrenhotel W in Amsterdam is woensdag meerdere keren beschoten, met maar liefst 22 kogelgaten in het pand als gevolg. Omwonenden werden midden in de nacht opgeschrikt door de knallen.

De beschieting van het W Hotel hakt er best in, zegt een buurtbewoner aan Hart van Nederland. Hij woont al veertig jaar in de buurt en de laatste keer dat er zo geschoten werd, is volgens hem “zeker twintig jaar geleden”.

‘Dit is zwaar crimineel’

De man was in de vroege ochtend al wakker en stond op het punt om zijn honden uit te laten toen hij tien geweersalvo’s hoorde. “In eerste instantie dacht hij aan vuurwerk”, vertelt hij. Maar toen hij poolshoogte kwam nemen vertelde zijn buurman dat er geschoten was. “Hij zei dat hij iemand had gezien met naar alle waarschijnlijkheid een geweer die daarna de hoek om liep.”

De veiligheid van zijn buurt gaat hem aan het hart. “Het is belachelijk natuurlijk, het is zwaar crimineel. Iemand die dat doet is gestoord, die moet van straat gehaald worden”, aldus de boze buurtbewoner. “Je zit hier in Nederland niet op te wachten, je zit er in Amsterdam niet op te wachten.” Hij denkt het “intimidatie” is, “anders waren er slachtoffers gevallen”.

‘Alles kan gebeuren dit jaar’

Zijn honden zijn door het incident “alerter dan ze normaal zijn”, net als hijzelf. “Ik vind het heel vervelend. Het is niet iets waar je lekker van slaapt.” Een andere omwonende heeft de schoten ook gehoord. “Zoveel kogels zie ik nu in het raam. Heftig hoor. Met het coronavirus, 2020… alles kan gebeuren dit jaar”, verzucht hij na de beschieting van het W Hotel.