Amsterdamse studenten zonder warm water overwegen rechtszaak tegen verhuurder

Bewoners van een studentencomplex aan de Kees Broekmanstraat in Amsterdam-Oost overwegen een rechtszaak aan te spannen tegen verhuurder Duwo omdat de warmwatervoorziening kapot is. De compensatie van de verhuurder vinden ze te laag, waardoor ze overwegen naar de rechter te stappen.

De problemen met de verwarming en het water spelen al sinds de oplevering in 2016, maar sinds januari werd dit een stuk erger toen de bewoners nauwelijks nog warm water kregen.

In mei plaatste Duwo openbare douchecabines naast de woningen, maar de studenten waren niet blij met de oplossing en wilden compensatie. Duwo is vervolgens in overleg gegaan met de bewonerscommissie, maar daar kwamen ze niet uit.

Gesprek Duwo

“Duwo kwam toen met een compensatieregeling van 30 procent”, vertelt een bewoner aan Hart van Nederland die niet met zijn naam in de media wil. Er was ook niet echt ruimte om te onderhandelen tijdens dat gesprek.” De compensatie zou voor een periode zijn van 2,5 maand, maar voor de studenten gaat dat niet ver genoeg. ”

Volgens de bewoners heeft Duwo te weinig gedaan om de problemen structureel op te lossen. “Studenten hebben uiteindelijk zelf elektrische douchekranen geïnstalleerd, omdat ze anders echt geen warm water hadden. Daar geeft de verhuurder geen vergoeding voor.”

Klachtendossier

De bewoners verzamelen nu alle klachten van de 364 adressen in het pand. “Dit om te laten zien dat de problemen bij alle adressen voorkomen en dat het niet alleen van de laatste paar maanden is.”

Duwo laat in een reactie aan Hart van Nederland weten de situatie vervelend te vinden en het te betreuren als de bewoners daadwerkelijk naar de rechter stappen. ”Maar als ze het niet eens zijn met de compensatie die is opgesteld, dan hebben ze die mogelijkheid”, zegt vestigingsdirecteur Christine Willems.

In de tussentijd zijn er volgens Willems werkzaamheden verricht om het waterprobleem op te lossen. ”Er is een nieuwe waterleiding gelegd die op dit moment getest wordt. Als alles zonder problemen verloopt, kan dat maandag in gebruik worden genomen.”