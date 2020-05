Studenten zitten maandenlang zonder warm water en moeten buiten douchen

Bewoners van een studentencomplex aan de Kees Broekmanstraat op het Zeeburgereiland in Amsterdam-Oost zitten al bijna twee maanden zonder warm water. Om de studenten tegemoet te komen heeft verhuurder Duwo douchecabines, ook wel ‘festivaldouches’ op het parkeerterrein neergezet. Maar de studenten zijn niet blij met die oplossing.

Voor veel studenten is het de druppel die de emmer doet overlopen. Al sinds de oplevering van het gebouw zijn er problemen met de verwarming en het water.

‘Droogshampoo en deo zijn mijn beste vrienden’

Wie al bijna een maand zonder warm water zit, is studente Femke van der Meer. Haar gemiddelde douchebeurt bestaat uit een tien-seconden-durende warme straal. Inmiddels is ze het zat en eist ze compensatie voor de problemen: “Droogshampoo en deo zijn mijn beste vrienden op dit moment. Ik weet dat het vies klinkt, maar ik douche op het moment zo min mogelijk”, zegt ze.

Over de buitendouches is ze niet te spreken. “Uit principe ga ik daar niet douchen, omdat ik de oplossing van Duwo niet goedkeur. Daarbij komt ook de onzekerheid over hoe schoon het daar is in verband met corona. Mijn moeder zit in de risicogroep, dus ik wil zeker geen risico lopen om haar te besmetten. Daarbij komt ook dat ik op een festival niet eens zo’n douche gebruik, laat staan thuis.”

Angst voor corona

Student Felix Hoekstra stapt zondag voor het eerst in de buitendouche. Hij heeft al een week geen warme douche gehad en waagt nu een eerste poging. Ook hij is sceptisch over de oplossing: “Je weet niet helemaal zeker of alles goed wordt schoongemaakt. Je hebt namelijk een douche te delen met vijftien mensen”, zegt hij.

Duwo erkent de problemen en vindt de situatie erg vervelend voor de studenten. “We geven toe dat het niet de meest ideale oplossing is, maar het is de enige die we nu kunnen bieden”, aldus woordvoerster Christine Willems van Duwo.

Probleem met de ringleiding

Het probleem zit volgens de studentenhuisvester bij de ringleiding die vervangen moet worden. Maandag beginnen de voorbereidingen om het probleem van de studenten op te lossen. Dat zal nog ongeveer drie weken duren. Over een compensatie gaat het bedrijf op korte termijn in gesprek met de bewonerscommissie.