Amsterdam grootste coronabrandhaard: vooral veel besmettingen in Nieuw-West

Amsterdam is de grootste coronabrandhaard van Nederland en binnen Amsterdam worden verreweg de meeste gevallen vastgesteld in het stadsdeel Nieuw-West. Een op de vijf positief geteste inwoners van de hoofdstad woont daar.

In heel Amsterdam werden vorige week 1907 coronagevallen vastgesteld. Dat is 57 procent meer dan in de week ervoor. In Nieuw-West is het aantal positieve tests bijna verdubbeld. Afgelopen week kwamen 404 besmettingen aan het licht, de week ervoor 218. Een oorzaak geeft de GGD in Amsterdam-Amstelland niet.

Ook veel positieve tests in Zuidoost

In de week van 7 tot en met 13 september had Amsterdam-Zuidoost ook 218 positieve tests, evenveel als Nieuw-West. Vorige week is dat aantal beperkt gestegen. Zuidoost kwam uit op 235 nieuwe gevallen. Omgerekend naar aantal inwoners van het stadsdeel is dat wel het hoogste aantal van Amsterdam. Zuidoost telde vorige week 26,2 positieve tests op elke 10.000 inwoners, in Nieuw-West was dat 25,2 en in heel Amsterdam 21,8.

