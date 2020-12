Niet getreurd, dit zijn prima alternatieven voor vuurwerk tijdens oud en nieuw

Het ziet er zonder het vuurwerk naar uit dat komende jaarwisseling op veel plekken stilletjes aan ons voorbij gaat, behoudens de nieuwsjaarsrellen in de gebruikelijke steden en dorpen natuurlijk. Toch is dit niet helemaal nodig, want er zijn mensen in Nederland die leuke alternatieven voor vuurwerk hebben bedacht voor aankomende oud en nieuw.

In het Groningse dorpje Schildwolde roepen ze de rest van het land op om, net zoals zij geheel volgens traditie al jaren doen, urenlang de kerkklokken te luiden. En Ronald Kieftenbeld uit het Overijsselse Heino heeft een duizendklapper uitgevonden die wel gewoon mag worden ‘afgestoken’, namelijk eentje van ballonnen.

Vuurwerk verboden

Vanwege de coronamaatregelen is het bezit en afsteken van vuurwerk dit jaar tijdens de jaarwisseling in heel Nederland verboden. Om mensen de kans te geven schoon schip te maken, organiseerden veel gemeenten inleverdagen waarop mensen zonder kans op boete hun gekochte vuurwerk veilig konden inleveren.

De politie heeft dit jaar verder al 112.315 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat is bijna twee keer zoveel als in heel 2019, toen werd iets meer dan 61.000 kilo opgespoord. In week 51 (14 tot en met 20 december) werd meer dan 4300 kilo toegevoegd aan de vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie (OM). In week 49 (de eerste week van december) spoorde de politie meer dan 5700 kilo op, in week 50 (7 tot en met 13 december) bijna 8000 kilo.