Gert Jan werd mishandeld bij trouwstoet: 'Dader is slachtoffer van verkeerde opvoeding'

Politieagent Gert Jan de Jonge die vorig jaar zomer werd neergeslagen tijdens een trouwstoet in Rotterdam, zegt dat hij niet boos is op verdachte Shahid B. De verdachte staat donderdag voor de rechtbank in Rotterdam. “Mijn slachtofferverklaring is gericht op de familie, omdat zij hem niet hebben geleerd wat goed en fout is.”

Gert Jan gaat woensdag zonder spanningen naar de rechtbank, zegt hij tegen Hart van Nederland. “Wat de verdachte heeft gedaan is fout, maar hij is zelf slachtoffer van een verkeerde opvoeding”, vindt Gert Jan. “Zijn familie heeft hem zonder moraal opgevoed. Ze hebben weinig zelfinzicht, want ze hebben hem gesteund na het incident. Zo leert hij niet dat het fout is wat hij heeft gedaan.”

Een gevangenisstraf gaat B. niet helpen, denkt Gert Jan. “Zodra hij weer vrijkomt, doet hij weer precies hetzelfde en belandt hij voor de rest van zijn leven in de cel. Ik heb medelijden met hem. Hij moet echt geholpen worden.”

Knock out geslagen

Op 30 augustus vorig jaar treedt de politie op tegen de deelnemers van een trouwstoet in Rotterdam die onnodig veel lawaai zouden maken, op autodaken zitten, asociaal rijden en het overige verkeer hinderen. Gert Jan wordt daarop zo hard geslagen door één van de deelnemers, dat hij valt en zijn bewustzijn verliest.

Ruim een maand na de mishandeling werd Shahid B. opgepakt in Lopik. Begin januari bepaalde de rechtbank dat hij langer in voorarrest moest blijven. In april werd B. onder voorwaarden op vrije voeten gesteld. Maar omdat hij zich niet aan de voorwaarden hield, werd hij één dag later opnieuw opgepakt.

Excuusbrief

Na het incident schreef B. een excuusbrief aan Gert Jan. Hij heeft zo zijn twijfels bij de intentie van die brief, die rond de pro forma naar buiten werd gebracht. “Hij zei in zijn excuusbrief dat hij spijt heeft wat hij gedaan heeft. Maar die brief is niet door hemzelf geschreven. Ik had in eerste instantie zoiets van: als hij excuses aanbiedt en hij meent dat, dan prima.” Maar nu is er toch een knagende gedachte: “Is het doel van die brief excuses aan mij of om de rechter te overtuigen?”

Nog lang revalideren

Gert Jan is sinds de klap niet meer hetzelfde. Er is Postcommotioneel Syndroom (PCS) bij hem geconstateerd, oftewel licht traumatisch hersenletsel, de gevolgen van een hersenschudding. Maar hij merkt – tot zijn grote opluchting – dat hij langzaam maar zeker vooruit gaat.

“Aan het begin zat ik eerst met een bouwvakkerskoptelefoon op m’n hoofd omdat ik niet tegen geluiden kon. De prikkelverwerking gaat beter. Ik hou van lezen. Ik heb heel veel Engelstalige boeken, na drie zinnen kon ik het boek neerleggen eerst, maar nu kan ik al anderhalve tot twee pagina’s lezen.” Zijn concentratie wordt dus beter, constateert hij opgelucht.

Voor zijn gezin is de nasleep van wat hem overkwam erger dan voor hemzelf, denkt hij. “Als ik hoofdpijn heb, lig ik lang op bed en zij moeten het hele huishouden draaien en zachtjes doen.”

‘Veel leuke baantjes’

Ook al gaat het langzaam beter met Gert Jan, zijn herstel gaat nog lang duren, zeggen zijn therapeuten. “Nachtdiensten en vroege diensten lukken niet meer, want ik heb ‘s ochtends veel tijd nodig om aan prikkels te wennen. Ik heb ook nog veel hoofdpijn.” Hij gaat daarom noodgedwongen ander werk doen, maar wel binnen de politie.

Maar, benadrukt Gert Jan, ook al kan hij in ieder geval de komende twee jaar niet terugkeren naar zijn vroegere positie, hij zet niet bij de pakken neer. “Er zijn heel veel leuke baantjes binnen de politie.”