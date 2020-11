Ook achterste metrowagon geborgen in Spijkenisse

De bergingsactie van het metrostel dat eerder deze week strandde in Spijkenisse, is woensdag afgerond. De resterende achterste wagon, die nog op de rails stond, is ontkoppeld en rond 11.30 uur omlaag gehesen. Het overhangende deel van de metro werd dinsdagavond weggetakeld.

De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond sloot op voorhand niet uit dat de bergingsactie ook woensdag de hele dag in beslag zou nemen. De berging verliep echter vlotter dan gepland. “Dinsdag moesten we na het optillen eerst nog wat wegslijpen, omdat aan de onderkant verwrongen staal zat”, licht een woordvoerder toe. “Nu bleek dat niet nodig te zijn.”

De voorste wagon werd dinsdag op een dieplader gehesen en afgevoerd naar de Waalhaven in Rotterdam, waar het wordt onderzocht door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Datzelfde zal nu gebeuren met het achterste deel.

Walvisstaart

Het voorste metrostel kwam in de nacht van zondag op maandag op een kunstwerk in de vorm van een walvisstaart terecht, nadat het door een stootblok schoot. Het overhangende deel hing ongeveer tien meter boven de grond bij station De Akkers. Onder meer twee hijskranen werden ingezet voor de bergingswerkzaamheden. Daarvoor werden drie woningen ontruimd.

ANP