Aantal coronapatiënten in ziekenhuis weer licht gestegen

In ziekenhuizen in Nederland liggen 118 coronapatiënten. Dat zijn er 11 meer dan zondag. Toen was ook al sprake van een lichte stijging van het aantal. Van de ziekenhuispatiënten met corona verblijven er 24 op de intensive care (ic), dat zijn er evenveel als zondag. In totaal liggen er 545 mensen op de ic.

Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) is het aantal opnames van coronapatiënten buiten de intensive care 94, dat zijn er 11 meer dan zondag.

‘Historisch laag’

“We zien momenteel geringe veranderingen in het aantal Covid-19-patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. De totale ic-bezitting is op dit moment historisch laag te noemen”, aldus voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

ANP