In de afgelopen zeven dagen zijn 8265 nieuwe gevallen van het coronavirus gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Vorige week meldde dat instituut 5427 gevallen, dus het aantal is met meer dan de helft gestegen.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg. Verpleegafdelingen namen 144 coronapatiƫnten op, tegen 89 de week ervoor. Het aantal opnames op de intensive cares steeg van 19 naar 27. Het RIVM meldde dinsdag ook 14 sterfgevallen.

Schade in Randstad

Sinds het begin van de uitbraak in februari is het coronavirus bij bijna 85.000 mensen in Nederland vastgesteld. Van hen werden 12.315 in een ziekenhuis opgenomen. Meer dan 6200 mensen zijn aan de ziekte overleden.

In meer dan de helft van alle bevestigde gevallen gaat het om mensen uit de provincies Noord- en Zuid-Holland. Het zijn nog steeds vooral twintigers en dertigers die het virus oplopen.

