RIVM verwacht toename aantal recente coronagevallen: nieuwe maatregelen als stijging blijft doorzetten

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt dinsdag weer bekend hoe het coronavirus in Nederland zich ontwikkelt. Het is al wel duidelijk dat het aantal nieuwe positief geteste personen afgelopen week is toegenomen.

De sterkste stijgingen zijn volgens het RIVM te zien in de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland. De meeste nieuwe besmettingen zijn gemeld in de leeftijdsgroep van 20 tot 40 jaar.

Rond 16.00 uur meldt het gezondheidsinstituut hoeveel positieve coronatests, ziekenhuisopnames en sterfgevallen in de afgelopen week zijn gemeld door de regionale gezondheidsdiensten. Maandag meldde het RIVM 1300 nieuwe besmettingen op één dag. Dat is weer terug op het niveau van de maanden maart en april.

Nieuwe maatregelen bij flinke stijging

Het RIVM waarschuwde eerder dat als het aantal nieuwe besmettingen in en rond grote steden zo hard blijft stijgen, er nieuwe maatregelen nodig zijn. Volgens het instituut zijn het niet naleven van de corona-adviezen rond hygiëne, afstand houden en thuisblijven bij klachten mogelijke oorzaken van de snelle stijging.

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat negen op de tien mensen met klachten nog naar buiten gaat.

