Het aantal gemelde coronabesmettingen is opnieuw gedaald. Er werden het afgelopen etmaal 7.776 positieve tests gemeld bij gezondheidsorganisatie RIVM.

Op maandag waren dat er 8305. De meldingen nemen al een aantal dagen af. Vrijdag werden er nog 11.127 nieuwe gevallen gemeld. In de afgelopen zeven dagen zijn er ruim 64.000 positieve tests geregistreerd. Sinds het begin van de uitbraak in februari zijn er bijna 376.000 Nederlanders positief getest.

Van de vier grote steden steeg het aantal positieve tests het hardst in Rotterdam. Daar werden de afgelopen 24 uur 595 nieuwe besmettingen gemeld. In Den Haag, Amsterdam en Utrecht steeg het aantal coronabesmettingen met respectievelijk 366, 362 en 160.

Coronapatiënten in het ziekenhuis

Het aantal mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis is gestegen met 108. In totaal liggen nu 2.653 coronapatiënten in het ziekenhuis. Van hen liggen er 609 op de intensive care. Daarmee is het aantal coronapatiënten op de ic’s gestegen met 22.

Het aantal door Covid-19 veroorzaakte sterfgevallen nam het afgelopen etmaal met 113 toe. Dat betekent niet dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Deze informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven aan het RIVM. Maandag werd bekend dat 29 mensen recentelijk waren overleden aan het coronavirus.

