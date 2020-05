Man meldt zichzelf na brandstichting bij eendenslachterij Ermelo

Een 34-jarige man uit de gemeente Mill en Sint Hubert meldde zichzelf vrijdagavond op het politiebureau in verband met de brandstichting bij de eendenslachterij in Ermelo. Hij is aangehouden.

Vijf vrachtwagens brandde in de nacht van woensdag op donderdag compleet uit. Op beelden was te zien hoe een man jerrycans met benzine meenam en de vrachtwagens in brand stak. De verdachte wordt verhoord en zijn rol bij de brandstichting wordt onderzocht. Of het dezelfde man is als op de beelden moet nog blijken.

Dierenactivisten

Op het terrein van eendenslachterij Tomassen Duck-To aan de Fokke Kortlanglaan in Ermelo brandde vijf vrachtwagens uit. De directeur zei donderdag tegen Hart van Nederland dat de brand aangestoken zou zijn door dierenactivisten.