167 nitraten gevonden in slaapkamer 14-jarige jongen in Uitgeest

Op de slaapkamer van een 14-jarige jongen in Uitgeest (Noord-Holland) heeft de politie maandagavond zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen.

De politie deed de vondst van 167 nitraten en een 3-inch shell op de kamer van de jongen in een woning aan de Populierenlaan. Daar kwamen agenten rond 22.00 uur terecht na onderzoek naar het afsteken van vuurwerk in de buurt.

‘Levensgevaarlijke combinatie’

De politie meldt dinsdag met goedkeuring van de ouders dezelfde avond nog de slaapkamer van de jongen te hebben doorzocht, die zelf op dat moment niet thuis was. Hij is als verdachte aangemerkt. Volgens de politie is sprake van een “levensgevaarlijke combinatie voor zowel bewoners en omwonenden”.

Ook in de garage werd vuurwerk aangetroffen. Het vuurwerk is in beslag genomen en wordt nader onderzocht.

ANP