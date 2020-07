149 telers willen cannabis leveren voor proef 'staatswiet'

Voor de zogeheten wietproef hebben zich 149 aspirant-wiettelers gemeld die cannabis willen telen, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

In dit experiment kijken tien gemeenten of legale teelt, inkoop en verkoop door een gereguleerde coffeeshop een goed alternatief is voor het huidige gedoogbeleid.

Getoetst op integriteit

De komende tijd worden de plannen van de telers beoordeeld, waarin onder andere gekeken wordt naar veiligheid en manier van productie. Ook worden de aanmelders getoetst op integriteit. Daarnaast adviseren de betrokken burgemeesters over mogelijke effecten op de openbare orde en veiligheid. Begin 2021 worden er dan maximaal tien telers aangewezen die legaal wiet mogen leveren aan door de Staat gereguleerde coffeeshops.

Binnen het huidige gedoogbeleid mag er wel legaal wiet verkocht worden door een coffeeshop, maar is inkoop verboden. Ook is er geen controle op kwaliteit of THC-gehalte, de werkzame stof in cannabis. De ‘staatswiet’ is volledig legaal, waarmee de maatregel marihuana uit de criminele industrie haalt. Ook krijgt de waar verplichte waarschuwingen op de verpakking, zoals bij sigaretten en alcohol.

ANP