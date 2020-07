Celstraf en jeugd-tbs voor doodsteken Roan Brilstra (16)

Een 16-jarige jongen uit Gorredijk heeft 265 dagen jeugddetentie plus voorwaardelijke jeugd-tbs gekregen voor het doodsteken van Roan Brilstra in Drachten eind vorig jaar. Volgens de rechtbank in Leeuwarden was er sprake van doodslag.

Een 14-jarige bij de zaak betrokken jongen uit Drachten is in juni veroordeeld tot 100 dagen jeugddetentie, waarvan 45 dagen voorwaardelijk. Hij had het wapen – een keukenmes van twaalf centimeter – meegenomen en aan zijn vriend gegeven. Daarmee is hij medeplichtig, oordeelde de rechtbank.

De twee wilden op de avond van 22 december de toen 15-jarige Brilstra beroven van geld. Dit mislukte. Bij een tweede confrontatie kwam het tot de steekpartij. Het duo werd ingesloten door Brilstra en een paar van diens vrienden. Het slachtoffer overleed een dag na zijn zestiende verjaardag in het ziekenhuis. Volgens de rechtbank gaat het om noodweer, maar is de 16-jarige over de grens van de noodzakelijke verdediging gegaan.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Het Openbaar Ministerie had 198 dagen cel geëist. De jongen is verminderd toerekeningsvatbaar. Hij heeft volgens deskundigen een ziekelijke stoornis en een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. Zonder behandeling is de kans op herhaling groot, aldus de rechtbank. Het OM eiste tevens een onvoorwaardelijke tbs-behandeling, maar de rechtbank vindt een voorwaardelijke beter. De jongen kan dan terecht in een ggz-instelling die deskundigen adviseren en waar hij ook zelf behandeld wil worden. Naar verwachting kan de behandeling in september, aansluitend op de celstraf, beginnen en is die binnen twee jaar afgerond.

‘Maatschappelijke tendens’

De rechter ziet in de fatale steekpartij een maatschappelijke tendens en hoopt dat jongeren zich bewuster worden van de gevaren van het dragen van een mes. “Als je dat trekt, kun je iemand verwonden. Mogelijk met de dood tot gevolg. Het is opvallend hoe licht jongeren hierover denken.”

ANP