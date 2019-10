Ajax heeft na twee eerdere overwinningen in de Champions League gisteravond in de Johan Cruijff Arena verloren van Chelsea. De Amsterdammers gingen met 0-1 onderuit.

Ajax kwam in de 35e minuut nog wel op voorsprong, maar het doelpunt van Quincy Promes werd door de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Een dag later zijn in Amsterdam nog steeds de meningen verdeeld. Is de VAR wel nodig in het voetbal?

Een wat oudere, nostalgische Ajax-supporter vindt de VAR helemaal niks. ”Het hele voetballen is verdwenen zo. We staan met z’n allen tien minuten te wachten op de beslissing van de VAR. Het is een mannensport, we hebben dat toch nooit gehad vroeger?”

Toch zijn er ook veel voorstanders van de techniek. ”Er wordt opnieuw gekeken of een goal goedgekeurd moet worden”, zegt een vrouw. “Mensen zeggen altijd wat, maar ik vind het goed hoor.”

Wat is de VAR?

De VAR staat voor Video Assistant Referee. Oftewel een scheidsrechter die niet in het stadion aanwezig is, maar op een televisiescherm de gehele wedstrijd bekijkt. De VAR kan als extra oog bepaalde momenten terugkijken en de scheidsrechter in het stadion adviseren, mocht hij iets opvallends zien.

Het VAR moment van gisteren leverde veel discussie op. De scheidsrechter in het stadion keurde in eerste instantie de goal van Promes gisteren goed, maar de VAR besloot anders en gaf aan dat Promes randje buitenspel stond. Op social media was er al discussie over het moment, want volgens veel mensen had deze goal goedgekeurd kunnen worden.

De #VAR is gerust n vooruitgang, bizarre beslissingen moesten uit t voetbal. Alleen buitenspel is bedacht om t spel sneller te maken, dynamischer, niet om met n meetlat te kijken of n teentje wel of niet eerder bij de bal is. We draven door. Echt. #AJACHE #ajax — Thijs Zeeman (@ThijsZeeman) October 23, 2019