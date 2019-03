Buitenlandse pers lovend over stuntend Ajax, Spaanse kranten in diepe rouw

Het is de ‘day after’ na de zinderende wedstrijd tussen Ajax en Real Madrid in de strijd om een plek in de kwartfinale van de Champions League. In een onwerkelijke wedstrijd wisten de Amsterdammers drievoudig titelhouder Real Madrid in eigen huis met 4-1 te vernederen.

De monsterzege leidde dinsdagavond tot uitzinnige vreugde bij Ajax-fans, maar ook in het buitenland is vol lof gereageerd op de bijzondere overwinning. “Koningliche Prugel!”, kopt de Duitse krant Das Bild; een koninklijk pak slaag. De Franse krant Le Monde spreekt van “un Ajax d’Amsterdam héroïque”, een “heroïsch Ajax”.

De Spaanse kranten waren eensgezind in hun reacties op de nederlaag van het ‘grote’ Real Madrid. “Een dreun. Na de nederlaag van de eeuw zullen koppen rollen”, schrijft AS. Volgens Marca, de Madrileense sportkrant heeft Ajax “het hart uit Real getrokken.”

Einde van een tijdperk

“Drie maanden van rouw”, kondigt AS aan. Zo lang duurt het seizoen nog waarin voor Real, met ook nog twaalf punten achterstand op FC Barcelona in de competitie, niets meer te winnen is. “Real sluit een sinister seizoen af met een nederlaag die we ons nog lang zullen heugen. Een nederlaag waardoor je je kleren wil verscheuren. Tegen een uitstekend Ajax, maar niet de grote ploeg uit de jaren 70. Een ploeg uit een tweederangs competitie bovendien, die dertien jaar geleden voor het laatst door de groepsfase was gekomen.” De krant Sport rept van het “einde van een tijdperk”.

Redactie/ANP