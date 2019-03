Fans uitzinnig, Ajax staat voor het eerst sinds 2003 in kwartfinale

Uitzinnig van vreugde hebben de supporters van Ajax direct na het laatste fluitsignaal de spectaculaire zege tegen Real Madrid (4-1) gevierd. In café Kuijper werd vol spanning gekeken en vol ongeloof, want zij zagen hun club een legendarische wedstrijd spelen.

Voor het eerst in 2003 staat Ajax weer in de kwartfinale van de Champions League. En dat na een nederlaag van 1-2 drie weken geleden in de Johan Cruijff ArenA tegen Real, dat dit seizoen zo goed als zeker met lege handen blijft. Ajax verdiende de premie van 10,5 miljoen euro van de UEFA. De inkomsten dit seizoen in de Champions League benaderen nu al de 75 miljoen euro.

Natuurlijk startte Real als favoriet aan de return maar toch geloofde Ajax in een stunt. Trainer Ten Hag en zijn spelers beloofden in de aanloop van de laatste aflevering van het tweeluik met branie en veel lef te voetballen. En ze hielden woord.