Ajax na vier jaar terug in groepsfase Champions League: ‘Daar hoort Ajax’

Ajax keert na vier jaar terug in de groepsfase van de Champions League. Het elftal van trainer Erik ten Hag miste in de uitwedstrijd tegen Dinamo Kiev kans op kans maar het doelpuntloze gelijkspel (0-0) volstond voor een plaats tussen de beste clubteams van Europa. Ajax won vorige week in de Johan Cruijff ArenA namelijk wel van de club uit Oekraïne (3-1).

Ajax ondernam in Kiev maar liefst 28 doelpogingen, tegenover de thuisploeg slechts vijf. Toch kwamen de bezoekers niet tot scoren. Dusan Tadic miste in de vijftiende minuut een strafschop. De Serviër schoot op de paal.

Zeker van 40 miljoen euro

Voor Ajax betekent het bereiken van de groepsfase van de Champions League niet alleen sportief succes. De club is ook al zeker van 40 miljoen euro. Daarmee zijn de transfers van Dusan Tadic en Daley Blind al ruimschoots terug verdiend.

Uiterlijk onbewogen keek trainer Erik ten Hag na de wedstrijd toe hoe zijn spelers de plaatsing voor de groepsfase van de Champions League uitgelaten vierden. “Het is genieten dat deze groep in korte tijd zo naar elkaar is gegroeid”, zei hij voor de camera van Veronica. “Het is toch geweldig dat we naar het kampioenenbal mogen. Daar hoort Ajax.”

Onder druk

Ten Hag stond al tijdens de voorronden van de Champions League onder druk, nadat de clubleiding ruim 30 miljoen euro had uitgetrokken voor Dusan Tadic en Daley Blind. “Maar zo voelde ik dat niet”, zei hij. “Bij Ajax moeten we altijd presteren.”

“We hebben de voorronden van de Champions League soeverein overleefd”, doelde hij op vier gewonnen duels en twee gelijke spelen. “We gaan de Champions League in. Dat is geweldig. En er zit nog zo veel lucht naar boven in. Wel hebben we hier in Kiev veel te veel kansen gemist. We moeten echt effectiever worden. Dan wordt het leven een stuk makkelijker. Dat ga ik ze nog wel onder de neus wrijven. We moeten elkaar uitdagen en iedere week beter worden.”

PSV – BATE Borisov

In navolging van Ajax wil PSV naar de groepsfase van de Champions League. De Eindhovense club verdedigt woensdag voor eigen publiek een voorsprong van 3-2 tegen BATE Borisov (aanvang: 21.00 uur). De PSV-fans rekenen zich al rijk, maar trainer Mark van Bommel wil zeker niet te vroeg juichen. “Het gevaar is wederom dat wij deze situatie onderschatten”, zei hij. ,,Vorige week hebben we het niet onderschat en dan moeten we nu weer niet doen.”