Ajax verslaat Dinamo Kiev overtuigend met 3-1

Ajax heeft het eerste duel met Dinamo Kiev in de play-offs voor een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League gewonnen. In een sfeervolle Johan Cruijff ArenA zegevierde het elftal van trainer Erik ten Hag met 3-1.

De stand stond bij rust al op het scorebord, met dank aan doelpunten van Donny van de Beek, Hakim Ziyech en Dusan Tadic. Tomasz Kedziora bracht Dinamo Kiev in de zestiende minuut even op gelijke hoogte.

Beide ploegen treffen elkaar dinsdag voor de return in Kiev. Nicolás Tagliafico ontbreekt dan bij Ajax. De Argentijn kreeg een gele kaart en moet een schorsing uitzitten.

ANP