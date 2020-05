Winkelpand in Rotterdam doorzeefd met kogels: 'Ik voel mij bedreigd en durf niet naar mijn winkel'

In Rotterdam is zondagochtend vroeg een winkelpand beschoten in Rotterdam. Het gaat om een pakketdienst die goederen verscheept naar het Caraïbisch gebied. De eigenaar voelt zich bedreigd.

De melding kwam rond 4.20 uur binnen. Er waren knallen gehoord in de wijk Spangen en een getuige zou iemand hebben zien wegrennen. Ter plaatse bleek een winkelpand aan de Mathenesserdijk te zijn beschoten, in de ruit zitten meerdere grote kogelgaten. Ook vonden agenten hulzen op straat.

De eigenaar van de zaak zegt tegen Hart van Nederland dat hij zich bedreigd voelt. De man zegt geen conflicten te hebben. “Ik vind het verschrikkelijk. Ik ben een vriendelijk man en heb goed contact met mijn buren. Ik durf nu niet naar mijn winkel toe.”

Eerdere schietpartij

De politie doek onderzoek naar de beschieting. Er vielen geen gewonden. In de nacht van woensdag op donderdag was het ook al raak in de wijk: toen werden er meerdere schoten gelost in de Potgieterstraat. Ook toen raakte er niemand gewond. Of er een verband is tussen de twee schietpartijen is niet bekend.

Beeld: Video Duivestein