Schoten gelost in straat Rotterdam, politie zoekt getuigen

Bewoners van de Potgieterstraat in Rotterdam-West zijn in de nacht van woensdag op donderdag opgeschrikt door schietpartij. In de straat werden meerdere schoten gelost. Er raakte niemand gewond.

Rond 02.30 uur kreeg de politie meerdere meldingen van buurtbewoners die mogelijk schoten zouden hebben gehoord. Eenmaal ter plaatse troffen agenten sporen aan van een schietpartij. Getuigen hadden na de schietpartij een auto snel zich wegrijden in de richting van de Tjalklaan.

Getuigen gezocht

De politie kamde direct de buurt uit, maar heeft geen verdachten kunnen aanhouden. De sporen zijn veiliggesteld voor nader onderzoek. In de zoektocht naar de daders hoopt de politie meer getuigen te kunnen spreken die de auto hebben zien wegrijden of dit op camerabeelden hebben vastgelegd.

Beeld: Video Duivestein