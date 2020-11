Twee schippers wisten niet wat ze zagen toen ze maandagochtend net aan hun werkdag waren begonnen. Iets na 7.00 uur zagen Nico Suiker en Björn Boogaard een auto drijven in de Maas bij het Brabantse Bokhoven.

“Bjorn is mijn matroos en zag de auto te water rijden”, vertelt Nico aan Hart van Nederland. “Hij zei: ik weet niet wat ik nu zie.” Op dat moment zagen ze de koplampen over het water schijnen. Ze wisten meteen dat het goed mis was. De schippers snelden zich naar de auto en tot hun schrik kwamen ze erachter dat de bestuurder nog in de auto zat. Ook waren de ramen nog open.

‘Hij luisterde eerste niet’

“We riepen hem, maar hij luisterde eerst niet”, aldus Nico. “Hij was helemaal in shock en in tranen aan het hyperventileren.” De twee mannen riepen de man en gaven hem instructies waardoor hij zelf op het dak van de auto kon klimmen. Vanaf daar konden de schippers hem een hand geven om op te stappen op het kraanschip.

Lees ook: Helden redden buurtbewoners uit vlammenzee Sneek: ‘Ik zag mensen in paniek’

In de stuurhut bleek de automobilist nog wel in war te zijn. Duikers van de brandweer zochten ondertussen in het water nog naar andere personen in de auto, maar die bleken er niet te zijn. De auto is door de brandweer met behulp van het kraanschip van de twee schippers uit de Maas gehaald.

Hulp van God?

Hoe de auto in het water terecht is gekomen is nog niet bekend. Het incident vond plaats aan de Veerweg, aan het einde van die weg meerde vroeger een veerpont over de Maas aan.

De twee schippers zijn nog steeds geschrokken van het incident. Ze zien zichzelf niet bepaald als helden, maar geloven in een kracht van boven. “God heeft ervoor gezorgd dat wij op het juiste moment daar waren”, denkt Nico. “Ik ben blij dat de jongen nog leeft, want het had heel anders af kunnen lopen.”

Beeld: Reality Photo