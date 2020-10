Helden redden buurtbewoners uit vlammenzee Sneek: 'Ik zag mensen in paniek, dan doe je wat je moet doen'

Een uitslaande flatbrand zette de Rijperahemstraat in Sneek vrijdagavond flink op stelten. Niet alleen vanwege de brand, maar ook omdat de politie in een aangrenzende woning stuitte op explosieven en een kleine hennepkwekerij. “Een benauwde nacht, want als de Explosieven Opruimingsdienst Defensie langskomt, slaap je ineens tegenover een bomflat.”

Een buurtbewoner vermoedt dat de brand is ontstaan door een omgevallen lamp. Zelf woont hij in de flat tegenover het gebouw waar de brand uitbrak. “Ik had niks in de gaten, maar mijn hond stond ineens heel vreemd te kijken. Toen keek ik uit het raam en dacht ik: wow, een vuurzee!”

Ladder van 8,5 meter

“Er waren mensen in nood”, weet een andere buurman die zelf te hulp schoot. “Die heb ik er samen met een buurman uitgehaald. Met een ladder van 8,5 meter. Gelukkig heb ik die, anders was het goed mis gegaan. Ik zag die mensen in paniek die er niet meer uitkomen. Dan doe je wat je moet doen.”

De buurman vertelt dat de bewoners via het raam moesten vluchten voor de vlammenzee. “Eerst kwamen er drie honden, daarna drie personen. Die zijn naar het ziekenhuis gebracht vanwege de rook, maar ‘s avonds zijn ze weer teruggekomen. De politie zei ons: als jullie niet met de ladder waren gekomen, weten we niet wat er gebeurd was.”

‘Welke gestoorde gek doet dat?’

Dat in een aangrenzende woning een kleine hennepplantage – voor eigen gebruik, aldus de politie – en explosieven werden gevonden, doet wenkbrauwen fronsen in de straat. “Dat is gevaarlijk, welke gestoorde gek doet dat? Ik ken de man bij wie dat is gevonden van gezicht, ik had het nooit van hem verwacht. Het zorgde voor een benauwde nacht, want als de Explosieven Opruimingsdienst Defensie langs komt, slaap je ineens tegenover een bomflat. Het was echt schrikken.”

De reddende buurman zegt erover: “Ik weet dat die jongen graag met metaaldetectors zoekt. Misschien heeft hij een keer iets meegenomen, ik weet het ook niet.”