Minderjarigen opgepakt voor gooien illegaal vuurwerk door brievenbus woning Kapelle

De politie heeft zaterdag drie minderjarigen opgepakt die mogelijk zwaar vuurwerk door de brievenbus hebben gegooid bij een woning in het Zeeuwse Kapelle. Er werd afgelopen woensdag aangeklopt bij de woning aan de Coxstraat en toen de 78-jarige bewoonster naar de voordeur liep, ging met een enorme knal het vuurwerk af.

“Veel rookontwikkeling”, vertelde de vrouw donderdag aan Hart van Nederland. “Mijn hele kamer zat vol met rook. Het was een gigantisch vuur.” De vrouw raakte niet gewond, maar haar woning liep veel schade op.

De politie liet donderdag weten dat het mogelijk om een cobra zou gaan. “Zo’n cobra kun je vergelijken met een handgranaat, het is zwaar illegaal vuurwerk”, aldus politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage. “Als het ontploft kan dat ernstige lichamelijke schade veroorzaken.”

Onduidelijk

Over het hoe en waarom van de actie is nog geen duidelijkheid. De drie minderjarigen zitten in beperking, dat wil zeggen dat de politie niet meer informatie kan verstrekken.

#Kapelle #Coxstraat Er zitten drie minderjarige verdachten vast voor het gooien van zwaar vuurwerk door een brievenbus. Het incident gebeurde op woensdag 23 december. De verdachten zitten in beperking en daarom kunnen we niet meer informatie verstrekken. https://t.co/hnJR86dB0s — Politie Zeeland (@Politie_Zeeland) December 26, 2020

ANP/Redactie