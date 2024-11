Limburgs verpleeghuis laat vrouw 'versterven' ondanks twijfel over haar wens

In een Zuid-Limburgs verpleeghuis is een dementerende patiënte overleden nadat zij tien dagen lang geen eten of drinken had gekregen. Het was op dat moment onduidelijk of de vrouw, die eerder wisselend sprak over haar wens om te sterven, zelf een bewuste keuze had gemaakt om via ‘versterving’ uit het leven te stappen. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in een nieuw rapport.

De IGJ oordeelt dat het verpleeghuis niet heeft voldaan aan wettelijke verplichtingen die waarborgen dat zorg wordt verleend volgens de wensen van de cliënt. Stichting Zuyderland Zorg, verantwoordelijk voor het verpleeghuis in Geleen, had het overlijden snel gemeld aan de inspectie. Op basis van eigen onderzoek stelde de IGJ vast dat "de zorgverlening aan de patiënte tekort is geschoten". Een rapport met de volledige bevindingen wordt niet openbaar, maar de belangrijkste conclusies zijn gepubliceerd op de site van de inspectie.

Geestelijke staat van patiënte

Volgens de IGJ heeft het verpleeghuis "niet voldoende inspanningen geleverd om te verzekeren dat de patiënte zelf, zonder invloed van anderen, kon beslissen over het stoppen met eten en drinken". Daarnaast zou er onvoldoende zijn vastgesteld of de vrouw, gezien haar dementie, in staat was om dergelijke beslissingen zelf te nemen. Ook waren afspraken rondom haar zorg "niet helder genoeg" en werd onvoldoende gecontroleerd of deze wel werden nageleefd.

Het personeel in het verpleeghuis had gewetensbezwaren bij de situatie, zo blijkt uit het rapport, maar hier werd volgens de IGJ onvoldoende op geacteerd. Verschillende zorgverleners meldden dat er niet genoeg naar hun zorgen is geluisterd. In het verpleeghuis zou wel veel overleg zijn gevoerd, maar de afspraken bleken in de praktijk niet toereikend.

Maatregelen

Stichting Zuyderland Zorg laat weten de situatie "enorm te betreuren" en heeft inmiddels maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Zo zijn er aanpassingen doorgevoerd in de interne zorgprocessen en is er meer controle op naleving van afspraken rondom kwetsbare patiënten.

De IGJ ziet voor nu geen reden om aanvullende maatregelen op te leggen aan het verpleeghuis.

ANP