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Ook donderdag veel ziekenhuisafspraken afgezegd door ict-storing Maasstad

Ook donderdag veel ziekenhuisafspraken afgezegd door ict-storing Maasstad

Zorg

Vandaag, 09:39

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Veel afspraken in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam gaan ook donderdag niet door door een aanhoudende ict-storing. Het ziekenhuis meldt dat het herstel langer duurt dan gehoopt, al is een groot deel van de storing inmiddels opgelost. Woensdag moesten ook al de meeste afspraken worden afgezegd.

De storing ontstond tijdens een geplande jaarlijkse stroomnettest. Volgens het ziekenhuis zijn alle protocollen gevolgd, maar ging het toch mis. Het Maasstad benadrukt dat er geen sprake is van een hack en dat patiëntgegevens veilig zijn.

Niet alle zorg stil

Een woordvoerder laat aan Hart van Nederland weten dat er inmiddels een restart is uitgevoerd, maar dat nog niet alle systemen werken. Daardoor kunnen artsen tijdens veel afspraken de patiëntendossiers niet openen. Omdat alle systemen aan elkaar gekoppeld zijn, zijn woensdag en donderdag patiënten afgebeld.

De operatiekamers zijn donderdag wel in gebruik. Ook afspraken voor oncologie en dialyse gaan, net als woensdag, door. Het ziekenhuis hoopt de storing later donderdag te hebben opgelost, al kan het daar nog geen zekerheid over geven.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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