Drie kinderen krijgen verkeerd vaccin bij prikdag in De Lier

Zorg

3 apr 2026, 10:35

Bij een grote vaccinatiedag in De Lier hebben drie kinderen vorige week een verkeerde prik gekregen. Dat meldt Omroep West vrijdag. Ze kwamen voor een vaccin tegen meningokokken, maar kregen het BMR-vaccin tegen bof, mazelen en rodehond.

Volgens Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Zuid-Holland West gaat het om een menselijke fout. "We vinden dit heel vervelend en het had niet mogen gebeuren", zegt een woordvoerder tegen de omroep.

Doos in de koeling

De fout ontstond vorige week woensdag in de Vreloohal, waar 2436 kinderen werden gevaccineerd. Rond de middag werd er gewisseld van vaccins, maar een doos met BMR-vaccins bleef in de koeling liggen.

"Dat had degene die de spuiten vult moeten zien en ook degene die het vaccin uiteindelijk zet. Maar dat is niet gebeurd", legt de woordvoerder uit aan Omroep West.

Volgens de JGZ en het RIVM heeft de fout geen gevolgen voor de gezondheid. De kinderen moeten wel opnieuw langskomen voor de juiste prik.

Door Redactie Hart van Nederland

Nieuw HPV-vaccin vanaf 2026 in gebruik, moet 'nog meer ziekte voorkomen'
