Historisch: grote zorgverzekeraar onder extra toezicht gesteld

Zorgverzekeraar CZ moet meer doen om de wachttijden in de zorg terug te dringen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) had daar vorig jaar al een opdracht voor gegeven. Hoewel CZ volgens de NZa enige vooruitgang boekt, is dat nog niet voldoende. Daarom komt het bedrijf nu onder verscherpt toezicht. Volgens de NZa is dit de eerste keer dat een zorgverzekeraar met extra toezicht te maken krijgt.

De schrijnende situatie van de verstandelijk beperkte Romana (29) uit Almere laat pijnlijk zien hoe groot de problemen in de zorg zijn. Door lange wachttijden lijdt ze al maanden aan ondraaglijke kiespijn. Haar vader Kees noemt het onacceptabel. Bekijk in de bovenstaande video hun verhaal.

Verzekeraars hebben een zorgplicht voor hun verzekerden. Ze moeten ervoor zorgen dat patiënten tijdig de juiste zorg krijgen en controleren of zorgaanbieders nog voldoende capaciteit hebben. Als de wachtlijsten te groot worden, moeten verzekeraars afspraken maken om dit op te lossen.

Volgens de zorgautoriteit deed CZ te weinig om de problemen goed in kaart te brengen en naar oplossingen te zoeken. De verzekeraar kreeg de opdracht om dit te verbeteren, maar had die "te smal opgevat". CZ moet nu laten zien hoe het alsnog aan de eisen van de NZa gaat voldoen. Als de toezichthouder niet tevreden is, kan het bedrijf een dwangsom krijgen.

Verbeterprogramma

CZ zegt inmiddels te werken aan een verbeterprogramma. "Het is helaas niet gelukt om alle geconstateerde problemen volledig op te lossen, en daarom zal CZ de komende periode extra inzetten op het verbetertraject." De zorgverzekeraar wijst erop dat de toegankelijkheid van zorg in Nederland onder druk staat. "Dat maakt het voor zorgverzekeraars extra uitdagend om de benodigde zorg te regelen."

De zorgautoriteit had ook een andere zorgverzekeraar opgedragen om de wachttijden aan te pakken. Dat bedrijf heeft zich wél aan de opdracht gehouden, en daarom wordt de naam niet bekendgemaakt.