Meer aandacht voor vrouwenziekten: zes nieuwe studies van start

Er zijn zes nieuwe onderzoeksprojecten gestart naar aandoeningen die specifiek bij vrouwen voorkomen. Daarmee willen onderzoekers belangrijke kennishiaten in de zorg voor vrouwen aanpakken. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) zaterdag op Internationale Vrouwendag.

De studies richten zich onder meer op bekkenbodemproblemen na een bevalling, hormonale schommelingen die stemmingsklachten veroorzaken en hevig menstrueel bloedverlies. Ook wordt gekeken naar snellere diagnostiek van endometriose met behulp van AI-ondersteunde echografie.

Diagnose duurt vaak jaren

Volgens de NVOG heeft vrijwel iedere vrouw te maken met gezondheidsproblemen die samenhangen met het vrouwelijk lichaam. Toch is de kennis daarover lange tijd achtergebleven.

Gynaecoloog Astrid Vollebregt noemt de nieuwe onderzoeken daarom "ongelooflijk belangrijk". "We hebben er een aantal jaren aan gewerkt om de kennisachterstand aan te tonen en om te laten zien wat een enorme kostenpost dat ook is."

Volgens haar duurt het gemiddeld 7 tot 10 jaar voordat bij dit soort aandoeningen een diagnose wordt gesteld.

Taboes spelen ook een rol

Dat komt volgens Vollebregt onder meer doordat klachten niet altijd worden herkend of serieus genomen. "Klachten die niet worden herkend of erkend, omdat de aandoeningen een taboe zijn, omdat vrouwen denken dat ze niet moeten zeuren. En dat bij veel vrouwen in hun werkzame leven."

Met geld uit een stimuleringsprogramma kunnen de zes onderzoeksprojecten de komende vijf jaar worden uitgevoerd. Volgens Vollebregt is dat een belangrijke stap, al zijn er nog altijd meer hiaten in de zorg voor vrouwen.