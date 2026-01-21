Appelmoes-verbod in verzorgingshuis schiet in verkeerde keelgat: 'Laat ons genieten'

In het Zeeuwse zorgcentrum Cleijenborch op Noord-Beveland is veel te doen ontstaan over appelmoes. Het schrappen ervan van het menu leidde tot verbijstering bij bewoners en omwonenden. Voor veel hoogbejaarde bewoners hoort appelmoes bij de dagelijkse maaltijd. Dat dit vertrouwde extraatje zou verdwijnen, schoot bij velen in het verkeerde keelgat.

Wat begon als onbegrip, voelt voor veel mensen inmiddels als een principiële kwestie. De discussie raakt aan de vraag hoeveel keuzevrijheid ouderen nog hebben in een zorgomgeving. "Op onze leeftijd hoeven we toch niet meer iets te laten?", zegt een bewoonster van De Koperhorst, een ander verzorgingshuis. "Dan gaan we maar een jaartje eerder dood, we genieten nu nog even."

"Ik zag in de krant dat ze nog wel een advocaatje krijgen. Dat zal ook vast niet helemaal goed zijn met die alcohol erin, maar dat krijgen ze nog wel en appelmoes niet. Ik vind het een beetje vreemd", zegt een andere Zeeuwse inwoner over de kwestie.

'Gewoon appelmoes'

Cleijenborch laat weten dat de commotie volgens hen deels berust op een misverstand. Volgens het zorgcentrum is er nog altijd appelmoes beschikbaar.

Wel wordt er gekeken naar duurzaamheid en het tegengaan van verspilling. Daardoor kan de appelmoes soms anders worden aangeboden, bijvoorbeeld in schalen of potten op tafel, als huisgemaakte variant of zonder toegevoegde suikers. Het zorgcentrum zegt geschrokken te zijn van de hoeveelheid aandacht, maar benadrukt dat bewoners niet zonder appelmoes zitten.

Potjes appelmoes ingezameld

De onvrede leidde eerder al tot een inzamelactie van potten appelmoes voor Cleijenborch. Die actie kreeg snel veel steun en haalde zelfs landelijke media. De initiatiefneemster gaf aan overdonderd te zijn door de aandacht en zei niet de bedoeling te hebben gehad het zorgcentrum in een kwaad daglicht te zetten.