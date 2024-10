Verzekeraar weigert spraakcomputer voor Levani (4) ondanks medische noodzaak

De 4-jarige Levani Kames uit Zoetermeer kan nauwelijks praten. Hij heeft meerdere aandoeningen die zijn spraak in de weg zitten, waaronder een ontwikkelingsstoornis. Een spraakcomputer biedt de oplossing, maar die wordt niet vergoed door de zorgverzekering. "Hij snapt niet dat hij niet begrepen wordt. Het is zo zielig."

Dat zegt zijn moeder Wendy Kames tegen Hart van Nederland. Het frustreert haar dat de zorgverzekering geen spraakcomputer vergoedt voor thuisgebruik. Op de dagbesteding heeft Levani wel toegang tot een spraakcomputer en zijn moeder ziet dat het hem helpt. "Een bril wordt vergoed voor mensen die slecht zien, een gehoorapparaat voor wie niet goed kan horen, maar voor spreken krijgen we niets."

Volgens de arts van Levani is het ook belangrijk dat hij een spraakcomputer thuis heeft. Maar volgens de zorgverzekeraar zou de aanvraag niet doelmatig zijn en is Levani te goed, omdat hij zich met gebaren en mimiek kan uitdrukken, vertelt Wendy. Het frustreert haar zoontje dat hij zich niet kan uitdrukken. "Hij doet dan helemaal niets meer. Hij denkt dan: laat maar zitten, ik ga het niet eens proberen."

Vergoeding

Belangenorganisatie voor mensen die niet goed (genoeg) kunnen spreken ISAAC-NF maakt zich al jaren hard voor opname van spraakmiddelen door de zorgverzekeraars. Voorzitter Maartje Radstaake benadrukt het belang van vergoeding voor spraakmiddelen thuis: "Het zijn kwetsbare cliënten, waarbij houtje-touwtje-oplossingen niet werken. Het is een geïntegreerd geheel, je moet het totaal aanpakken. Dat werkt het beste", zegt ze tegen Hart van Nederland.

Maar Zorginstituut Nederland meldt dat een computer of tablet een algemeen gebruikelijke voorziening is en daarom niet voor vergoeding in aanmerking komt. Minister van Volksgezondheid Fleur Agema vertelt aan Hart van Nederland dat er nog een aantal knelpunten zijn waardoor spraakcomputers niet kunnen worden vergoed. Het ministerie heeft daarom gesprekken op gang gebracht tussen Zorginstituut Nederland en zorgaanbieders zodat die knelpunten worden aangepakt. "Dit moet op te lossen zijn", aldus Agema.