Tienduizenden kniepertjes voor het goede doel: Kian (10) helpt ‘zijn’ kinderziekenhuis

De 10-jarige Kian, geboren met een gastroschisis waardoor hij zonder darmen leeft, zamelt geld in voor het UMCG Beatrix Kinderziekenhuis. Samen met onder anderen zijn oma Greta en nichtje Jolene bakt hij kniepertjes die verkocht worden om het ziekenhuis op te leuken voor andere kinderen. Inmiddels hebben ze bijna 10.000 koekjes gebakken en hopen ze in januari een mooi bedrag aan het kinderziekenhuis te kunnen schenken.

"Ik bak al jaren kniepertjes, als een soort traditie, rond deze tijd van het jaar. Laatst dacht ik: laten we bakken voor een goed doel, dus ik vroeg aan Kian, mijn 10-jarige kleinzoon, welk goed doel," legt oma Greta Kampman uit aan Hart van Nederland.

Grote rol

Het ziekenhuis heeft namelijk een grote rol gespeeld in zijn leven, gaat Greta verder. "En speelt het nog steeds. Omdat Kian geen darmen heeft, heeft hij veel in het ziekenhuis gelegen. In totaal wel zo'n 4,5 jaar." Kian praat er erg open over. "Hij vindt het belangrijk dat een ziekenhuis voor kinderen leuk is."

Met de actie wilden Greta en Kian zo'n 2500 euro ophalen, maar het lijkt erop dat ze veel meer geld gaan ophalen. "En we zijn nog lang niet klaar!"