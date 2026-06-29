Steeds minder pleeggezinnen: honderden kinderen wachten op plek

Het wordt steeds moeilijker om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet thuis kunnen wonen. Vorig jaar stopten opnieuw meer pleeggezinnen dan er begonnen, blijkt uit een maandag verschenen factsheet van Jeugdzorg Nederland. Daardoor neemt de druk op de pleegzorg verder toe.

Vorig jaar woonden 18.341 kinderen voor korte of langere tijd bij pleegouders. Dat zijn er 1.577 minder dan een jaar eerder. Jeugdzorg Nederland benadrukt dat die daling niet betekent dat minder kinderen hulp nodig hebben. Eind 2025 wachtten bijna 900 kinderen op een plekje in een pleeggezin, net als het jaar daarvoor.

Andere vormen

Door het tekort aan pleegouders moet naar andere vormen worden gezocht, zoals een gezinshuis, een woonvorm met meerdere kinderen. Maar juist in een pleeggezin kan een kind "zo gewoon mogelijk opgroeien, met nabijheid, aandacht en steun", stelt Jeugdzorg Nederland.

Met een campagne en andere online voorlichting hoopt Jeugdzorg Nederland meer mensen over de streep te trekken om zich aan te melden als pleegouder.